ATV ekranlarında salı akşamları yayımlanan Destan dizisinin 7. Bölümünün ne zaman hangi gün ekranlara geleceği merak ediliyor. Destan yeni bölüm ne zaman?

Destan bu hafta var mı? Destan yeni bölüm 4 Ocak Salı günü olacak mı?

Destan dizisi 23 Kasım 2021’de ilk bölümüyle ekranlara geldi. Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki yıllarını anlatan dizi kısa sürede büyük ilgi gördü. Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği dizi kısa sürede büyük ilgi gördü ve geniş hayran kitlesine ulaştı. Dizinin 6. bölümü 28 Aralık Salı akşamı yayımlandı. Dizinin 7.bölümünü merak edenler ise ‘Destan 4 Ocak’ta niye yok?’ sorusunun cevabını araştırıyor. 7.bölüm 4 Ocak’ta ekranlara gelmeyecek. Destan dizisinin yeni bölümünün 11 Ocak’ta ATV ekranlarına gelmesi bekleniyor. Dizinin 4 Ocak’ta yayınlanmama sebebi ise yeni yıl haftası olarak gösteriliyor.