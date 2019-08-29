DESOB başkanı ve yönetiminden kayyuma destek ziyareti

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup Sur esnafından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na destek ziyareti gerçekleşti.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup Sur esnafı Vali ve Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na destek ziyareti gerçekleşti. Büyükşehir belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, esnaf odasına ve Sur esnafına hitap eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, iki buçuk yıla yakın bir süredir her biriyle çok sık aralıklarla ve özellikle esnafın sorunları ağırlıklı olmak üzere il merkezinde, ilçelerde sayısız kere bir araya geldiklerini söyledi.

“Esnaf binlerce yıldır kardeşliğin, ahiliğin temeli ve kendisidir”

Esnafın, huzurun kendisi olduğunu belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, esnafın en büyük değer ve emek olan alın terinin sahibi olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Hakkı tutup kaldıran, helalle buluşan, sofrası, gönlü ve kapısı açık kişidir. Esnaf, bir büyük geleneğin bu topraklarda binlerce yıldır kardeşliğin, ahiliğin temelidir ve kendisidir. Çırak, kalfa ve usta sürecinde sadece mesleği öğrenen değil, edebi, ahlakı, terbiyeyi kişiliği olgunlaştırarak bir nevi hayat mektebinden öğretendir. Esnafın huzuru toplumun huzurudur. Esnafın kazancı toplumun kazancıdır. Esnaf mutluysa toplum mutludur. Bu düsturla bakıyoruz meseleye ve esnafın bütün dertleriyle dertleniyoruz. Sıkıntılarını çözmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Diyarbakır hamdolsun çok uzun yıllar terör örgütünün ihanetinin uzantılarının ve destekçilerinin iş birliğinin sonucunda kaybettiği yılları, zamanları ve zararları artık telafi ediyor. En başta da esnafımız. Çünkü huzuru ve güveni yok ettiğinizde en büyük zararı esnafımız görüyor, insanımız görüyor. Huzur kaçtığı zaman bu kentte esnaf en fazla etkilenen kesim oluyor. Dükkanı yıkılan esnaf kardeşim oluyor. Eve ekmek teknesi nafakasını peşindeki aracı yakılan esnafım oluyor. İhanet odakları en fazla topluma ve şüphesiz esnafa zarar veriyor. Esnafımızın önünü açacak, kazancını artıracak ve esnaf sayısını çoğaltacak bütün projelerde biz sizinle ve her bir esnaf kardeşimle birlikteyiz. Büyükşehir belediyesinde de bağımsız bir daire başkanlığı inşallah artık bu günden itibaren sadece esnafa dönük alanlarda faaliyet etmek ve destek olmak üzere hayata geçiyor” dedi.

“Kör kuruş dahi milletin bir emanetidir”

Birçok iş kolunda esnafın artık şehir işlerinde sıkışmış, tıkanmış uygun şartlarda üretim yapması bu faaliyetin burada olumsuz koşullarda devam etmesi zor olduğunu ifade eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Hem esnafımız için hem de şüphesiz şehirdeki alt yapı için. 1/5 bin planları onaylananın 1/ 1000’lik onaylamanın da sürecini de hızlandırıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm ilk etapta bir alanda şehir içinde uygun olmayan şartlarda üretim yapan bütün bu iş kollarındaki faaliyetleri en kısa zamanda inşallah diğer hukuki süreçleri de tamamlayıp 2 bin 500 dönüm ilk etapta şehrin dışında çağdaş, modern, sağlıklı alt yapı ve üst yapısı tamamlanmış alanlara taşımaya başlıyoruz. Makamlar hizmet için vardır. İdeolojik propaganda yapmak, kaynaklar insanımıza değil ihanete aktarmak, kentin gelişimin önünü tıkamak, geleceğini karartmak insanlara korku salmak için değildir. Kör kuruş dahi milletin bir emanetidir. Diyarbakır’ın huzuru, Diyarbakır’ın birlik ve beraberliği, Türkiye’nin huzuru, birlik ve beraberliğidir. Bütün kışkırtmalara, vatandaşımıza dönük provokasyonlara rağmen sokağa çıkmayan, bu çağrılara aldırmayan, işinin, aşının derdinde ve ekmeğinin peşinde olan, huzur ve güven isteyen bütün hemşerilerime ve Diyarbakırlı esnafımıza da sizlerin huzurunda, sizlerin şahsında çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Siyasi arenada yer alacak teşkilat değiliz, kentin ekonomisinin lokomotifiyiz”

Daha soran açıklamalarda bulunan DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarlarının sorunlarını tartışmak üzere burada bulunmakta olduklarını kaydetti. Başkan Ebedinoğlu, “Değerli arkadaşlar bizler esnaf ve sanatkarız. Bizler bu kentin ekonomisinin lokomotifiyiz. İstihdamın en büyük lokomotifiyiz. Bizler siyasi arenada yer alacak bir teşkilat değiliz. Bizler bu kentin yararına, faydasına geleceği için, istihdamı için, ekonomisinin kalkındırılması için kim hizmet verecekse biz yer almaya geldik, yer alacağız. Biz bu kentin çıkarları adına hiçbir baskı ve tehdit altında kalmayarak biz bu kenttin geleceği için el ele vereceğiz. Biz bu kentin geleceği için emek vereceğiz. Valimiz birçok kentte yapmış olduğu hizmetlerle, son iki yılda da bizim kentimizde yapmış olduğu hizmetlerle esnaf ve sanatkar babası olarak bilinir. Bizlerde bu yeni süreçte kentte çok büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Onun için biz tekrar ben hepinizin adına esnaf ve sanatkarımız adına valimize hayırlı olsun diyorum. Üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.