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Deschamps: Türkler birçok şeyi doğru yaptı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2-0'lık mağlubiyetin ardından yaptığı basın toplantısında, "Türkiye birçok şeyi, neredeyse her şeyi doğru yaptı" açıklamasını yaptı.

09 Haziran 2019 Pazar 00:30
Deschamps: Türkler birçok şeyi doğru yaptı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takımımız'a kaybettikleri 2-0'lık mücadele sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dünya şampiyonu Fransa, Konya'da konuk olduğu A Milli Futbol Takımımız karşısında 2-0'lık yenilgi alarak, gruplardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Maviler'de teknik direktör Didier Deschamps, ilk yarı sonunda iki oyuncu değişikliği yapmasına karşın, Fransa karşılaşma boyunca Ay-Yıldızlı ekibimiz karşısında etkili olamadı.

Karşılaşma sonunda deneyimli teknik adam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye birçok şeyi, neredeyse her şeyi doğru yaptı"

Didier Deschamps'ın ifadeleri şu şekilde:

Türkiye gerçekten bu akşam ortaya koyduğu bir maçla 3 puanı hak etti. Agresif değildik, teknik anlamda yetersizdik. Türkiye ciddi bir kalite koyarak maçı kazandı, onları gerçekten tebrik ediyorum. Bizim için ise birçok problem var. Bu oyunla, başka bir sonuç beklemek mümkün değildi. Bu akşam bu sonuçla, bu sayfayı kapattık.

Taraftarın böyle olacağını, maçtan önce de biliyorduk. Sahaya çıkıp oynayanlar oyuncular, taraftarlar değil. Bunu konuşmaya gerek yok çünkü böyle onlarca bahane sıralayabilirim. Bunların hiçbiri bizim için bahane teşkil edemez.

Her maçın kendi gerçekleri ve senaryosu vardı. Türkiye birçok şeyi, neredeyse her şeyi doğru bir şekilde yaptı. İyi hücum ve savunma yaptık mı, pek değil. Fransa'nın gol atmadan maçı tamamlaması nadiren rastlanan bir durumdur. Ama şans açısından çok yetersizdik.

Şans yaratamadık, maç sonunda bir tek Coman'ın tartışmalı penaltı pozisyonu var. Türkiye çok iyi savunma yaptı.

Belirli bir oyuncu ya da pozisyon üzerinden problemi konuşmak çok sağlıklı değil. Türkiye çok agresif oynadı, ortaya koydukları oyuna ve dinamizme karşılık veremedik. Belirli bir bölüme bunu yıkmak doğru olmaz. Değişikliklerden de beklediğimizi bulamadık.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 00:30
  1. Konya
  2. Deschamps

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