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Derz lekelerine son! Bu basit temizlik yöntemiyle pırıl pırıl fayanslara merhaba deyin!

Fayans aralarında zamanla oluşan ve bir türlü çıkmak bilmeyen lekeleri artık çok basit bir yöntemle temizleyebileceksiniz.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:04
Derz lekelerine son! Bu basit temizlik yöntemiyle pırıl pırıl fayanslara merhaba deyin!

Derzlerde oluşan lekeler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Tuz ruhu, çamaşır suyu ya da kireç sökücü gibi ağır bileşenli kimyasalları kullanmak yerine, doğal yntemlerle bu sorunu halletmek mümkün. 

Özellikle mutfakta kullanılan fayans aralarındaki yağlanma ve sararmalar için kimyasal kullanmak yerine bu doğal tarif kullanılabilir.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı karbonat
  • 1 yemek kaşığı sirke 
  • 1 yemek kaşığı kaynar su

Bütün malzemeleri karıştırıp anında derzlerin üzerine sürün.

Bir süre aktive olmasını bekleyin.

Ardından bir tel ya da sünger yardımıyla ovalayın.

Temiz bezle durulamanız yeterli olacaktır.

 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:04
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