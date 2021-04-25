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Biyografi Derya Yanık kimdir? Derya Yanık'ın asıl mesleği ne?
Biyografi

Derya Yanık kimdir? Derya Yanık'ın asıl mesleği ne?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ikiye bölünmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını Derya Yanık'ın atanması sonrası Derya Yanık’ın kim olduğu, araştırma konusu oldu. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir, Derya Yanık nereli? Derya Yanık’ın asıl mesleği nedir? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesine giren Derya Yanık’ın hayatı-biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 09:32:00 - 2021-04-25 09:33:15
Derya Yanık kimdir? Derya Yanık'ın asıl mesleği ne?

Derya Yanık kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

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