Derya Nur Karaduman yarı finalde
İtalya’nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.21 Haziran 2019 Cuma 14:14
İtalya’nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.
İtalya’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda Derya Nur Karaduman büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 61 kiloda Derya Nur Karaduman ilk turda Belarus rakibi Natalia Darashkevich’i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko’yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.
Milli güreşçi yarı finalde Rus rakibi Tatiana Kabanova ile karşılaşacak.
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