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Derya Can’ı kahreden ölüm

Dünya Serbet Dalış Rekortmeni Derya Can, antrenman için bulunduğu Salda Gölü’nde bir kişinin ölümüne şahit olunca adeta yıkıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:24
Derya Can’ı kahreden ölüm

Dünya Serbet Dalış Rekortmeni Derya Can, antrenman için bulunduğu Salda Gölü’nde bir kişinin ölümüne şahit olunca adeta yıkıldı. Derya Can’ın dalgıç ekibinin devreye girip cesedi çıkardığı anlarda 5 metrelik teknede olan Derya Can, büyük üzüntü yaşadı ve teknenin diğer ucuna oturup uzun süre hareketsiz bekledi.


Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan (29), eşi ve 2 çocuğuyla Yeşilova’daki Salda Gölü kenarındaki halk plajına geldi. Balon simit üzerine binerek göle açılan Hasan İlhan yüzme bilmediği için şişme simit üzerinden düşerek gölde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Hasan İlhan’ın çırpındığını gören eşi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan İlhan’ın eşi sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri genç kadını ambulansa götürdü.


Bu sırada Yeşilova Kaymakamlığınca Salda Gölü Kayadibi mevkisinde dalış yapan Derya Can’ın ekibinden yardım istendi. Bir süredir rekor denemesi için dalış çalışmalarını Salda Gölü’nde yapan Dünya Serbest Dalışçı Derya Can’ın dalış ekibindeki dalgıçlar tarafından bulunup 11 metre derinlikten çıkartılarak tekneye alınan Hasan İlhan’ın cenazesi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye götürüldü.


Dalgıçların bulup çıkardığı teknede bulunan Derya Can ise o anlarda adeta kahroldu. Dalgıç ekibinin vakit kaybetmemesi için karaya çıkmadan ekiple birlikte bekleyen Derya Can, ceset çıkartılırken ise bakamadı. Teknenin diğer ucuna gidip oturan ve elini yüzüne kapatıp uzun süre hareketsiz kalan Derya Can, ceset jandarmaya teslim edildikten sonra tekneden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:24
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