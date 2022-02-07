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Aktüel Derya Büyükuncu gözaltına mı alındı son dakika!
Aktüel

Derya Büyükuncu gözaltına mı alındı son dakika!

Son dakka haberi: Koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik alçak paylaşımında bulunan Derya Büyükuncu’ya tepkiler çığ gibi gelmeye devam ederken, Savcılık da harekete geçti. Peki Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı mı çıktı? Derya Büyükuncu gözaltına mı alındı? Derya Büyükuncu tutuklandı mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımında bulunan Derya Büyükuncu hakkındaki son dakika kararı...

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:49:00 - 2022-02-07 15:56:10
Derya Büyükuncu gözaltına mı alındı son dakika!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından "Helva" paylaşımı yaparak, çirkin ifadelere yer veren Miili yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

Derya Büyükuncu gözaltına mı alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

Derya Büyükuncu

Derya Büyükuncu ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının duyurulmasının ardından sosyal medyada #helva etiketi altında paylaşımlar yapıldı. Bu etiketi kullanan Derya Büyükuncu'da bir paylaşımında 'Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım' demişti. Büyükuncu, daha sonraki paylaşımında ise 'Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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