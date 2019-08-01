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Deruni bir fikirsel keşif için ‘Lahit’

Ülkemizin genç düşünürlerinden Hüseyin Rahmi Göktaş’ın ‘Lahit’ isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:49
Deruni bir fikirsel keşif için ‘Lahit’

Dil ve anlam bilimi konusundaki ufuk açıcı çalışmalarıyla bilinen Hüseyin Rahmi Göktaş’ın ‘Lahit’ isimli eseri raflardaki yerini aldı.

Ülkemizin genç düşünürlerinden olan Göktaş, Lahit’te, varoluşun dehlizlerinde anlam arama çabasına girişiyor. Okuyucu da bu anlam arama çabasından payına düşeni alırken, akıcı bir üslubun etkileyiciliğiyle birlikte deruni bir fikirsel keşfe çıkıyor.

Lahit, Göktaş’ın dildeki zamirler üzerinden ilerlettiği düşüncesinin son halkası. O zamirinin arkasına gizli duran, buna karşın kendini ben zamirinin yerine koyan ve sonradan oluşan zihnin kişiliği’ni açığa çıkartmaya çalışıyor. Bu kurgulanmış kişiliğin zamirler üzerinden tanınması çabası içsel bir yolculuk şeklinde ve içerde bir ifade biçimi üretilerek aktarılıyor. Lahit ismiyle tanımlanan bir diğer yapı da, bütün artık bilgilerin toplamından oluşan, tanımlanmamış ve algılanamamış olduğu için yeri belirlenemeyen görsel, işitsel ve dilsel artıkların oluşturduğu yığın ortamının adı olarak belirleniyor. Katmanlı, biri açık diğeri bulanık bu iki yapıyı birbirinden ayırarak, kendi’nin tanımasını sağlamaya çalışıyor.

Size kitaptan can alıcı bir kaç bölümü de sunmak istiyoruz: “Bir intikamdır bu; zihne damlayan bir damla kanın, lahitten bütün canlılara sızan ölü dokuya direnecek bir damla kanın alacağı bir intikamdır bu. Zihne damlayan bir damla canlılığın lahitin tasarladığı bütün bu ölü evrenden aldığı bir intikam. Sistemik işleyen bir zihnin lahitten arınıp canlıdan yana çalışmaya başlamasıdır. Lahitin ölü ortamında tüm yazılı metinlerin, tüm fotoğrafların ve bütün ölü tasarımların arayüzüne karşı canlılıktan yana bir düşün kurmak için canlıyla barışmasıdır.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:49
  1. Lahit
  2. Hüseyin Rahmi Göktaş
  3. Hüseyin Rahmi Göktaş Lahit

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