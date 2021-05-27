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Siyaset Dertleri sandık değil, sokaklar
Siyaset

Dertleri sandık değil, sokaklar

Zillet ittifakı erken seçim bahanesiyle son dönemde gerçekleşen her provokasyonda ısrarla ve bilinçli bir şekilde başrol oynuyor. Gazeteciler ve stratejistler, Erdoğan’a karşı şansı olmayanların ülkede kaotik bir ortam oluşturma gayretiyle hareket ettiğine dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:32:00 -
Dertleri sandık değil, sokaklar

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye son dönemlerde muhalefet destekli kirli provokasyonlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ülkede yönetim krizi algısı oluşturmak isteyen zillet ittifakının bileşenleri, toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Erdoğan’a yönelik, ‘Netanyahu’ benzetmesi, Gaziantep’teki ‘itikaf’ provokasyonu, emekli amirallerin muhtırasına destek verilmesi, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin yurt sathına yayılması çabası ve TTB’nin pandemiyle mücadeleyi sabote gayretlerinde muhalefet hep ön safta yer aldı.

Provokasyon peşindeler

Olan biteni değerlendiren Gazeteci Yazar Murat Özer, “Ümit bağladıkları tek şey, kargaşa. Bunu itiraf da ediyorlar. Hiçbir şeyi gizlenerek yapamayacak derecede iflas etmiş durumdalar. Öyleyse halkı niye tahrik ediyorlar, bu onlara ne kazandıracak? Seçimlerde Erdoğan’ın karşısında hiçbir şansları olmadığını biliyorlar” dedi. Muhalefetin siyasi olarak Türkiye’ye bir şey vaad etmediğini kaydeden Özer, şöyle devam etti: “Kandil’deki terör ağalarını sırtlayıp umut bağlasalar da seçimler yoluyla işbaşına gelemeyeceklerini biliyorlar. Unuttukları bir şey var: Bu millet yıllar sonra ilk defa özgürlüğün, sömürgecilerin tasallutu karşısında başı dik gezmenin nasıl olduğunu hatırladı. Kazanımlarını terk eder sanıyorlarsa, yanılıyorlar.”

Muhalefetin tutumu içler acısı

Stratejist Ersan Ergür de, “CHP zihniyeti ve onun uzantıları 1950 yılından bu yana tek başına iktidara gelemedi. Millet vize vermedi. O yüzden ya darbelerden medet umdular ya da kaotik ortamlardan. Bugün her provokasyonun içinde yer almalarının temel nedeni, ülkede kaotik bir ortam çıkarmak ve yönetilemiyor algısı oluşturmak. Bu kirli oyuna alet olmamak lazım” dedi. Muhalefetin ideolojik bir obsesyon içerisinde olduğunu kaydeden Ergür, “Muhalefetin bu tutumu içler acısıdır.  Bu yaklaşım Türkiye’ye zarar verir. Kazanımlarını kaybetmesine neden olur. Olaylara ideolojik bakılmaması lazımdır. Ortak paydamız vatandır” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Bir Zamanlar Kıbrıs

Bunu tüm Türk halkı-milleti biliyor ama ne hikmetse Türkiye’yi yıkmak isteyenleri seviyorlar
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