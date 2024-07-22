Dertleri it değil sen hala anlamadın mı? İpini koparan CHP’liden küstah tehdit

Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.

Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.

Tüm bu süreç yaşanırken AK Parti hükümeti, sokak köpeği sorununu çözmek için harekete geçti.



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Kanun teklifi görüşülmeye başlandı

Sokak hayvanlarıyla ilgili 17 maddelik düzenleme, Meclis komisyonunda görüşülmeye başlandı.

CHP ve DEM Partili vekiller, komisyon görüşmelerini sabote etmek için masalara vurdu. Sözde hayvanseverler ise Meclis koridorlarında adeta terör estirdi.

Hayvanseverlerden eylem

Yasanın geçmemesi için ise belli yerlerde sözde hayvanseverlerden eylem geliyor.

Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi’nde bulunan Yediler Parkı’nda bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarına dair kanun teklifine tepki gösterdi.

CHP'li başkandan tehdit

Basın açıklaması yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'dan ise tehditvari sözler geldi.

"İkinci bir Gezi'ye hazır olun"

Topluluğa konuşan Yalaz, yasanın geçmesi halinde ikinci Gezi eyleminin yapılacağını söyledi.

"Bu yasayı hazırlayanlar tarihi mücadeleye hazır olsunlar"

Tarihi bir direnişe Türkiye’nin hazır olmasını söyleyen Talat Yalaz, şu ifadeleri söyledi:

Bu dünya sadece bize ait değil. Biz kim oluyoruz da hayvanları öldürüyoruz. Bu vicdansızlıktır. Bu yasayı Meclis’e getirenler biz vicdansızız, biz merhametsiziz, biz can dostlarımızı yok sayıyoruz ve katletmesi için belediyeye talimat veriyoruz diyorlar. Biz can dostlarımızla yaşamaktan mutluyuz. Bu yasayı hazırlayanalar tarihi mücadeleye hazır olsun. Bu AK Parti’ye son uyarımız. Bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar diyorum.