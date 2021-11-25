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Gündem Dertleri dolar değil iktidarı devirmek
Gündem

Dertleri dolar değil iktidarı devirmek

Türk ekonomisini hedef alan kur operasyonunun ardından harekete geçen marjinal sol örgütler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ‘sokak çağrısı’ yaparak Gezi benzeri bir provokasyon için nabız yokladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:14:00 -
Dertleri dolar değil iktidarı devirmek

ABD Başkanı Joe Biden, seçimler öncesi gerçekleştirdiği bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak muhaliflere destek verip, Türkiye’deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye ekonomi üzerinden gerçekleştirilen operasyon sonucunda yükselen doları bahane eden marjinal sol örgütler de Biden’dan aldıkları talimatı gerçekleştirmek için sokağa döküldüler.

“Kimin adamı oldukları belli”

Sokağa dökülenlerin ABD Başkanı Biden’dan aldığı talimat doğrultusunda harekete geçtiğini söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Sokağa çıkarak istifa çağrısı yapanlar Gezi olaylarında, 15 Temmuz’da başarılı olamayanların çağrılarıdır. ABD Başkanı Biden bir toplantısında açıkça Cumhurbaşkanımızı indireceğini söylemişti. Bu söylemi ile Türkiye’deki muhalif unsurların kimin adamı olduğunu da açıkça belli etmiş oldu. Son günlerde ekonomiye yönelik yapılan saldırılar ve dolarda yaşanan yükselme sonrasında Biden’dan talimat alan muhalifler harekete geçti. LGBT’liler bile doları bahane edip sokağa indi. Biz faiz indiriyoruz LGBT’liler ‘Cumhurbaşkanı istifa” diyor. Faiz indirimi ile onların ne alakası var anlamak mümkün değil. Bunlar sadece aldıkları emirleri yerine getirmek için hareket eden kişilerdir” ifadelerini kullandı.

“Dertleri dolar değil”

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, “Yaşanan bu olayların kesinlikle ABD’den alınan talimatlar doğrultusunda olduğunu düşünüyorum. Doların artışının tamamen manipülasyondan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. 2018’in Ağustos ayında da aynı olay yaşanmıştı. Bu durumunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Kafkasya coğrafyasında, Suriye’de izlediği politikalardan kaynaklıdır. Türkiye güçlendikçe, varlığını dünyaya hissettirdikçe bu tür hareketlerle direncini kırmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Bu süreci de inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Ayrıca, Türkiye’yi böyle manipülatif hareket üzerinden karamsarlığa sürüklemek isteyen, dış güçlerin yönlendirmeleriyle insanlara korku pompalamaya çalışanlar var. İnsanları sokağa çağırarak seçilmiş, meşru hükümete karşı ayaklanma başlatmak istiyorlar. Bu konuda da başarılı olamayacaklar. Geçmişte ‘Gezi Parkı’ olaylarında tutuklanan bir kişi olayın ağaç olmadığını itiraf etmişti. Şimdi de sokağa inenlerin derdi dolar veya ekonomi değil. Tek dertleri demokrasimizi yok etmektir” değerlendirmesinde bulundu.

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