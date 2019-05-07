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Derste porno izleyen sapık öğretmen tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görev yaptığı okulun sınıfındaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla ifadesi alınan ve serbest bırakılan öğretmen, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07 Mayıs 2019 Salı 19:15
Derste porno izleyen sapık öğretmen tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

İlçedeki orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamarı kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık itiraz etti

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Önün tutulu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö. , hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:15
  1. Osmaniye
  2. Kadirli ilçesi
  3. Derste porno izledi
  4. Sapık öğretmen
  5. tutuklama

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  • mustafamustafa1 sa önce
    bu sapkını tanıyorum . kendisi koyu bir chp lidir. ismini tam olarak yazardım ama şimdi şerefsizi hacamat ederler neyse. bu adi sapık tam bir koyu kemalisttir. işte chp ve kemalist zihniyetin geldiği son nokta. beylikdüzünde ramazan ramazan küçücük kızları çıplak şekilde sübyancılık için spor adı altında ortalığa döken zihniyeti işte böyle pornocu kemalist öğretmenler yetiştiriyor. onlara göre buda suç değil.
  • tarıktarık1 sa önce
    derslere öğretmen giriyor demek ki bizim çocukların dersleri boş geçiyormuş7. sınıfa giden -6-5 işlemini yapamayan çocuğum matematikten 95 aldı.

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