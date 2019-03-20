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Derste kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Balıkesir'in Altınova Mahallesindeki Atatürk İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı, derste geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:04
Derste kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesindeki Atatürk İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı (46), Türkçe dersi sırasında kalp krizi geçirdi. Öğrencilerin haber vermei üzerine sınıfa koşan meslektaşlarının ilk müdahalesini yaptığı Ormancı, ambulansla Ayvalık DevletHastanesine kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Ormancı'nın eşi Müge Ormancı'nın da aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:04
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık
  3. Fatih Ormancı
  4. derste kalp krizi geçirdi

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