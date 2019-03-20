Derste kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı Balıkesir'in Altınova Mahallesindeki Atatürk İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı, derste geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesindeki Atatürk İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı (46), Türkçe dersi sırasında kalp krizi geçirdi. Öğrencilerin haber vermei üzerine sınıfa koşan meslektaşlarının ilk müdahalesini yaptığı Ormancı, ambulansla Ayvalık DevletHastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Ormancı'nın eşi Müge Ormancı'nın da aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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