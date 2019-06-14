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Dershane hamlesiyle dirilmeye çalışan FETÖ'ye polis ve MİT'ten darbe

‘Etüt merkezi’ ve ‘özel eğitim kursu’ adı altında yeniden dirilmeye çalışan FETÖ'nün hamlesi polis ve MİT tarafından bertaraf edildi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:06
Dershane hamlesiyle dirilmeye çalışan FETÖ'ye polis ve MİT'ten darbe

Düzenlenen operasyonlarla her geçen gün iyice köşeye sıkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), eğitim dalı altında yürüttüğü yeni bir hamlesi çökertildi.

Etüt merkezi’ ve ‘özel eğitim kursu’ adı altında örgütlenerek maddi durumu kötü olan zeki çocukları kendine hedef seçen FETÖ'nün yeni dershane hamlesi polis ve MİT tarafından bitirildi.

Akşam gazetesinden Soner Kan'ın haberine göre, Adana Emniyeti ve MİT’in ortak operasyonuyla FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik 3 ilde yapılan operasyonda İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nde görevli olanların da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Yeniden yapılanmak için FETÖ’nün ‘etüt merkezi’ ve ‘özel eğitim kursu’ adı altında faaliyet gösteren kurumlarda dershanecilik ve örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Öğretmenler özenle seçildi

Örgüt ile bağlantıları nedeniyle meslekten ihraç edilen öğretmenlerin, söz konusu merkezlerde ‘kayıt dışı’ çalıştırıldığı öğrenildi. Öğretmenler, örgüte sadakatini ispatlayanlar ve çekirdekten eleman kazandırabilecek potansiyele sahip olanlardan özenle seçildi.

Örgüt ideolojisini aşılıyorlar

Öğretmenlikten atılmalarına, sertifikaları iptal edilmelerine rağmen, özel olarak oluşturulan etüt merkezlerinde öğretmenlik yapan kişilerin, 6 ve 8’er kişiden oluşan sınıflarda hem ders verip hem de örgüt ideolojisini aşılamaya çalıştıkları öğrenildi.   

Yoksul çocukları hedef alıyorlar

Örgütün, kendisine taban bulabileceği bölgelerde yoğunlaştığı, şehir geneline yayıldığı, buralarda da maddi durumu iyi olmayan ailelerin zeki çocuklarını kendisine hedef seçtiği tespit edildi.

Kurs ücretlerini, diğer kurumlara göre düşük tutup, kendisini caziphale getiren bu merkezlerin yerleri de özel olarak seçiliyor. Kurumların 10-15 sınıflık, 50 ila 100 öğrenci kapasitesi arasında değişiyor.

Emniyet'teki yandaşlardan destek almışlar

FETÖ’nün yeni dershane yapılanmasıyla ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki kripto örgüt üyelerinden yardım aldıkları öğrenildi. Örgütün eğitim kursu ruhsatı alması ve olası soruşturmaları bertaraf etmek için de Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde örgüt yandaşlarından destek aldığı ortaya çıktı. SGK ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Dershanelerin mali yapısı da inceleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:06
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  11. SGK
  12. Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

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  • FETÖ AYNI DİRİLİKTE DEVAM EDİYORFETÖ AYNI DİRİLİKTE DEVAM EDİYOR1 sa önce
    DİRİLMİYORLAR, hiçbir şey olmamış gibi icraatlarına devam ediyorlar. TABİ MERDİVEN ALTI OLARAK DEVAM EDİYORLAR. Devlet istihbarat uyuyor ya da KRİPTO ELEMANLAR SAYESİNDE KARIŞMIYORLAR

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