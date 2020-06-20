Ders kitaplarındaki skandalları değerlendiren uzmanlar yetkilileri uyardı

Hakkı Bilir İstanbul

Ders kitaplarındaki aşırı materyalist bakış açısının ifşa edildiği haberlerimize destek yağıyor. Gencecik dimağların katı bir pozitivist dille Allah inancından uzaklaştırıldığı kitapların, toplumun temel dinamikleri gözetilerek yeniden yazılması konusunda uzman isimler önemli uyarıda bulundu.

Evrim teorisi baz alınarak hazırlanan ders müfredatlarını zihni bulandırıcı etkisini kamuoyunun gündemine taşıdığımız haberlerimiz büyük ilgi uyandırdı. Yaratılış gerçeğini öteleyen ve Allah inancını zedeleyen bir dille kaleme alınan eserlere alanındaki uzman isimler büyük tepki gösterdi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan akademisyenler, müfredatın evrimci dilden temizlenmesi gerektiği noktasında görüş bildirdi.

Bilim kılıfıyla zehirliyorlar

Kimya Profesörü Osman Çakmak: “Bilim dinsizliğe alet ediliyor. Gençliğin önemli bir kısmı ateizm ve deizm problemiyle boğuşuyor. Gençlikteki inanç sorunlarının asıl sorumlusu ders kitapları. Müfredatlar, ateist ve idealsiz insan tipi çiziyorsa milli ve yerli müfredat yoksa öğrenilenler ‘irfana’ dönüşemez; okullar fazilet ve değer üreten kurum olamaz. Evrim teorisinde olduğu gibi, bilimin tanım ve kıstaslarını taşımayan ideolojik yaklaşımlar ve bir takım ön kabuller, yıllardır bilim olarak takdim edildi. Bilim bu şekilde inançsızlığa alet edilmektedir.”

Materyalist bakış hakim

Biyolog Prof. Dr. Ali Alaş: “Fen ve Biyoloji programlarını inceledim. Materyalist bakış açısı ile yapılmış. Bu programları yapanlar, büyük çoğunluğu Müslüman olan milletimizin inanç esaslarını dikkate almamışlar. Materyalist bakış açısı ile yapılmış programlarda Kur’anî bir bakış açısına rastlamak mümkün değil. Sanat eserleri anlatılmakta, ancak bu eserleri yapan sanatkârdan hiç söz edilmemektedir. Hâl böyle olunca, pek çok öğrenci kendilerine sunulan bilgilere hikmet gözüyle bakamıyor.”

Evrimci bakış tutarsız

Prof. Dr. Sefa Saygılı: “Ders kitaplarındaki evrimci bakış tutarsız. Fen bilimleri ders kitapları ateist ve evrimci bakış açısı ile yazılıyor. Tevhidi görüş ve inançlara hiç itibar edilmiyor. Materyalist bakış açısı sanki tek doğru imiş gibi kitaplar yazdırılıyor. Hâlbuki evrimci görüş, Batı’da kıyasıya eleştiriliyor ve tutarsızlıkları ile ilgili kitaplar yazılıyor, alternatif görüşler ortaya atılıyor. Evrim aslında itici, hiç inandırıcılığı olmayan teoridir. Bütün gayretlerine rağmen evrim hipotezini doğrulayacak hiçbir ciddi deney ve gözlem yoktur. Mevcut iddiaları ise defalarca gündeme gelmiş ve çürütülmüştür. Artık bütün dünyada bütün baskılara rağmen evrim teorisini reddeden bilim insanlarının sayısı artmakta, sesleri yükselmektedir.”

Tarih yeniden yazılmalı

Tarihçi Yazar Zafer Bilgi: “Tarih müfredatının, ilk asil insandan başlayarak yeniden düşünülmesi gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle yakın tarih, Osmanlı kültür ve medeniyetine eleştiri olmaktan, Batı hayranlığı uyandıracak metinlerden temizlenmelidir. Tarih biliminin en büyük amacı geçmişteki yaşamları sadece araştırmak değil, bunlardan ibret almak ve bu tecrübe ile donanımlı nesiller yetiştirmektir.”

Felsefemiz gözden geçiriliyor

Eğitim Bilimleri Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Doğan: “Eğitim, bir milletin ve ülkenin varlık yokluk meselesidir. Eğitim ve öğretim sürecinde bireyi yönlendiren, rehberlik eden ve ona doğru davranış kazandıran öğretmendir. Batı merkezli eğitimin amacı daha erdemli, daha insancıl ve daha yardımsever insanlar yetiştirmek değil, daha çok verimli, sanayinin çarklarının daha hızlı döndüren insanlar yetiştirmektir. Eğitim felsefemiz yeniden gözden geçirilmeli ve sorgulanmalıdır.”

Evrimci bakış öğretiliyor

Eğitim Bilimci Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu: “MEB’in kitaplarında sadece evrimci ve ateist bakışı bulunuyor, Müslüman insanımızın bakış açısı ise hiç dikkate alınmamaktadır. Materyalist bir bakış açısı Müslüman halkın çocuklarına dayatılıyor, kıyamet de burada kopuyor. Oysa inanan insanların ateist, Darwinist, materyalist anlayışa karşı itirazlar dikkate alınmalı ve değerlerine sahip çıkmak isteyen bir toplumun bu konudaki itiraz ve haklılık payı görmezden gelinmemelidir.”

Yeniden düzenlenmesi gerek

Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı: “Fizik, kimya, biyoloji, hayat bilgisi, coğrafya ders kitapları ateist bir bakış açısıyla yazılıyor. Milli manevi değerlerine bağlı nesil yetiştirmek fen bilgisi kitaplarının umurunda değil. Yerli ve milli değerlere uygun eserler yazılmalı. Ders kitaplarının Müslüman kimliğiyle yeniden düzenlenmesi lazım.”