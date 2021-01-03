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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti - ABD'de salgının tırmandığı California'da cenaze evlerinde yer kalmadı - Suudi Arabistan, Kovid-19 dolayısıyla kapattığı tüm sınır kapılarını yeniden açtı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 20:58:35 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyon 225 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 847 bini, iyileşenlerin sayısı 60 milyon 275 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 927 bini, Hindistan'da 10 milyon 339 bini, Brezilya'da 7 milyon 719 bini ve Rusya'da 3 milyon 236 bini aştı.

ABD'de en fazla Kovid-19 vakasına ev sahipliği yapan California eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, Kovid-19'a yakalandı.

Avustralya'da eyalet yönetimleri, Kovid-19 vakalarının yükselişe geçtiği Yeni Güney Galler eyaletinin merkezi Sydney kenti ve çevresindeki yerleşimlere seyahat kısıtlamaları getirdi.

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti ise Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere Kovid-19 aşısı yapılmasına izin vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı uygulaması çağrısında bulundu.

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı.

Çinli yetkililer ise yeni vakaların görüldüğü Liaoning eyaletine bağlı Şınyang kentinde yaklaşık 4,4 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve kentte sadece 1 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

- Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapattığı hava, deniz ve kara sınır kapılarından giriş çıkışları yeniden başlattı.

Hindistan, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak'ta kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

Singapur'da yetkililer, pazartesi itibarıyla son 14 günde Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni haline rastlanılan Güney Afrika'ya seyahat etmiş kişilere ülkeye girişi yasağı getirildiğini duyurdu.

Filipinler'de bugünden itibaren, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD ve Kanada'dan ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Mısır’ın Şarkiye kentindeki Hüseyniye Salgın Hastanesinde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Arjantin'de, güvenlik güçleri plajda salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı dağıttı.

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