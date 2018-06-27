DERİX’18 28 Haziran’da kapılarını açıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ayakkabı sektörünün en önemli firmalarını 28 Haziran-1 Temmuz’da gerçekleştirilecek “Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018”de ağırlayacak.27 Haziran 2018 Çarşamba 11:39
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) ve Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan fuarda, 4 gün boyunca katılımcı firmalar tarafından sezonluk yeni ürünler ve yeni koleksiyonlar tanıtılacak. Teması “Zenne” olarak belirlenen fuar, yarın saat 11.00’den itibaren ziyarete açılacak.
YORUM YAZ