DERİX’18 28 Haziran’da kapılarını açıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) ve Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan fuarda, 4 gün boyunca katılımcı firmalar tarafından sezonluk yeni ürünler ve yeni koleksiyonlar tanıtılacak. Teması “Zenne” olarak belirlenen fuar, yarın saat 11.00’den itibaren ziyarete açılacak.