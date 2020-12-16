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Medya Derin planı dikkatle takip ederken… Payitaht Abdülhamid dizisinde yeni ayrıntı
Medya

Derin planı dikkatle takip ederken… Payitaht Abdülhamid dizisinde yeni ayrıntı

TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid’in 130. Bölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:56:00 -

TRT1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamid isimli dizi 5. sezonu ile yoluna devam ediyor.

Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı dizinin 130. bölümü ise 18 Aralık akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Mason Paşa arayışı devam edecek.

Payitaht Abdülhamid’in 130. bölümünde neler olacak?

Sadrazam Paşa’nın Manyas’ı kaçırması ile ‘Mason Paşa kim?’ sorusu yeniden gündeme gelir. Abdülhamid, Manyas’ın derin planını dikkatle takip ederken, Mahmut Paşa ise konağında bir sürprizle karşılaşır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen Eşref Aziz ise Karekin’in peşini bırakmaz.

Saliha kendine sarayda yer bulmaya çalışırken, Naime de onu göndermenin yollarını arar.

Aliye bir taraftan Naime’ye dost görünürken bir taraftan da kuyusunu kazar. Saliha’nın verdiği davete gelen misafir herkesi şaşırtır.

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