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Aktüel Derin dondurucudaki sır perdesi aralandı
Aktüel

Derin dondurucudaki sır perdesi aralandı

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Derin dondurucudaki sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale ve Ankara’da işlenen 2 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını vurguladı. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler yaşandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

“Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, 2014’te Kırıkkale’de kaybolan ve 2025’te cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah (dün) gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.”

 

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2018’de Emrah Daşdemir’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada da gelişme yaşandığını bildiren Gürlek, “HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik dün sabah gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

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