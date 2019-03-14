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Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti

Ordu'da, virajı alamayan otomobil, Melet Irmağı'na uçtu. Otomobilden suda kaybolurken, kimliği henüz belli olmayan sürücünün cesedi olay yerine 300 metre uzaklıkta bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 12:18
Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde bir araç Melet Irmağı'na uçtu.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 AAY 956 plakalı otomobil, virajı alamayarak Melet Irmağı'na uçtu. Sürücü otomobilden çıkmayı başardı ancak akıntıya kapılarak, sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil suda kaybolurken, sürücünün cesedi, olay yerine 300 metre ileride dere ortasında bulunan kaya parçasına takılı halde bulundu. Dalgıç ekipleri, otomobili bulmak için arama başlatırken sürücünün kimliğinin tespiti için de çalışmalar sürüyor. Otomobilde sürücünün yanı sıra yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:18
  1. Ordu
  2. Altınordu ilçesi
  3. Melet Irmağı
  4. Otomobil ırmağa uçtu
  5. korkunç olay

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