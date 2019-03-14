Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde bir araç Melet Irmağı'na uçtu.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 AAY 956 plakalı otomobil, virajı alamayarak Melet Irmağı'na uçtu. Sürücü otomobilden çıkmayı başardı ancak akıntıya kapılarak, sürüklendi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil suda kaybolurken, sürücünün cesedi, olay yerine 300 metre ileride dere ortasında bulunan kaya parçasına takılı halde bulundu. Dalgıç ekipleri, otomobili bulmak için arama başlatırken sürücünün kimliğinin tespiti için de çalışmalar sürüyor. Otomobilde sürücünün yanı sıra yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.