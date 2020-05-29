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Aktüel

Dereye uçan kamyonetin sürücüsü vinçle çıkartıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kamyonet Fırtına Deresi’ne uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:13:39 -
Dereye uçan kamyonetin sürücüsü vinçle çıkartıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kamyonet Fırtına Deresi’ne uçtu. Şiddetli akan derede kayaların üzerine çıkmayı başaran sürücü, vinç yardımı ile dere yatağından kurtarıldı.


Kaza, Ayder yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kesimal yönetimindeki 53 HL 159 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Fırtına Deresi’ne uçtu. Kazada şoför Mustafa Kesimal hafif şekilde yaralanarak dere karşısındaki kayaya çıkmayı başardı. Mustafa Kesimal’ın yardımına önce yoldan geçenler, sonra Çamlıhemşin Jandarma Arama Kurtarma ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonrasında vinçle dereden çıkartılan Kesimal, Çamlıhemşin 112 ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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