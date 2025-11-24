  • İSTANBUL
Gündem Dereye devrilen otomobildeki evli çift boğuldu, komşuları ağır yaralı kurtuldu
Gündem

Dereye devrilen otomobildeki evli çift boğuldu, komşuları ağır yaralı kurtuldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Dereye devrilen otomobildeki evli çift boğuldu, komşuları ağır yaralı kurtuldu

Bartın’da yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobildeki Murat Soyöz (57) ile eşi Gülizar Soyöz (54) boğularak öldü, komşuları Gülfidan Öncü (55) ise ağır yaralandı. Acı haberi alıp olay yerine gelen çiftin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Saat 09.30 sıralarında Bartın-Arıt yolu Okçular mevkisinde Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz yönetimindeki otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz suyla dolan araçtan çıkamayarak boğulurken otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü ise ağır yaralandı. Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

