Dereotunun faydaları nelerdir?

DEREOTUNUN FAYDALARI

Magnezyum, demir, kalsiyum ve manganez gibi çeşitli minerallerin yanı sıra A ve C vitaminleri de içeren dereotunun faydaları arasında bağışıklığı yükseltir.,

Kan yağlarını ve sindirimi düzenler.

Uykusuzluğu giderir.

İyi bir kalsiyum kaynağı olan dereotu diş ve diş eti sağlığını destekleyerek ağız sağlığını koruyor.