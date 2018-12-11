Dereotunun faydaları nelerdir?
Kalorisi düşük olduğu hâlde zengin mineral ve vitamin içeriğine sahip olan dereotu, diyet yapanların en yakın dostu. İşte dereotunun faydaları…11 Aralık 2018 Salı 23:55
DEREOTUNUN FAYDALARI
Magnezyum, demir, kalsiyum ve manganez gibi çeşitli minerallerin yanı sıra A ve C vitaminleri de içeren dereotunun faydaları arasında bağışıklığı yükseltir.,
Kan yağlarını ve sindirimi düzenler.
Uykusuzluğu giderir.
İyi bir kalsiyum kaynağı olan dereotu diş ve diş eti sağlığını destekleyerek ağız sağlığını koruyor.
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