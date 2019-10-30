Dereotu sofraların olmazsa olmazlarındandır. Dereotu sağlık için son derece faydalıdır. Bu lezzetli bitkiden özel yöntemlerle çıkarılan yağ da son derece kıymetlidir. İşte, merak ettiğiniz “Dereotu yağının faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı…

Dereotu yağının faydaları nelerdir?

Dereotu yağı antibakteriyel özellik taşımaktadır. Bu nedenle dereotu yağını; lavanta yağı gibi antibakteriyel olarak kullanabilirsiniz.

Yapılan bilimsel çalışmalar dereotu yağının birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Antioksidan yönünden zengin olan dereotu yağı cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Sivrisineklerle başınız dertteyse dereotu yağını kullanabilirsiniz.

Dereotu yağı yanık, kesik ve yara izlerinin kaybolmasında son derece etkilidir.

Dereotu yağının zararları nelerdir?

Dereotu yağı bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca bu yağı gebeler ve emzirenler kesinlikle kullanmamalılar.