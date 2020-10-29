Deren Talu kimdir nerelidir? Deren Talu kaç yaşında?
Deren Talu, ATV’de yayınlanacak olan Osmanlı dizisi Akıncı’da oynayacak. Defne Samyeli’nin kızı olan Deren Talu’nun Akıncı dizisinin fragmanının yayınlanmasından sonra izleyiciler tarafından kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Deren Talu kimdir nerelidir? Deren Talu kaç yaşında? İşte Deren Talu’nun özgeçmişi.
Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu, 1996 yılında ABD’de doğdu. Liseyi Enka okullarında tamamlayan Deren Talu, lisans eğitimini ABD’nin Los Angeles eyaletinde tamamladı. Deren Talu’nun babası Eren Talu, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesidir.