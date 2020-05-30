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Aktüel

Dereli’de trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:39:19 -
Dereli’de trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Dereli ilçesinde Kümbet Yaylası mevkiinde saat 17.30 sularında meydana geldi. Dereli ilçesi istikametinde seyir halindeki 46 yaşındaki Fahrettin Yılmaz’ın kullandığı 28 EA 382 plakalı otomobil, virajlı bölgeye gelince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçta tek olan sürücü Fahrettin Yılmaz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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