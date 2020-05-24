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Aktüel

Derede boğulan minik Ömer bayramın birinci günü toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:57:41 -
Derede boğulan minik Ömer bayramın birinci günü toprağa verildi

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde, kenarında oynadığı dereye düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ömer Ucer, bayramın birinci günü toprağa verildi.

Konya Numune Hastanesi morgundan alınan küçük Ömer'in cenazesi, Küsere Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından küçük çocuğun cenazesi, Küsere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ve yapılan dualar eşliğinde defnedildi.

"İçimize közleri döktün gittin Ömer'im. Allahım bize dayanma gücü ver." diyerek ağlayan anne Nazmiye ile baba Suat Ucer'in, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Evlat acısının çok büyük ve tarifsiz bir acı olduğunu söyleyen Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ise katıldığı cenaze töreni sonrasında Ucer ailesine sabırlar diledi.

Küçük Ömer, beş yaşındaki ablası Zeynep ile Küsere Mahallesi Köyönü mevkisinde, Delimahmutlu deresinin kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düşmüş ve yaşamını yitirmişti.

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