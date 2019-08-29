0553 313 94 23

Derecik Kaymakamı Yüce göreve başladı

Hakkari’nin Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, göreve başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:03
Derecik Kaymakamı Yüce göreve başladı

Hakkari’nin Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, göreve başladı.


Cumhurbaşkanlığının 7 Ağustos 2019 tarihli 2019\268 sayılı atama kararnamesi ile Hakkari Derecik ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce, ilçeye geldi. Kaymakamlık binasının önünde bekleyen Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı, kurum amirleri, ilçe başkanları köy muhtarları ile vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Yüce, herkesle tek tek tokalaştı ve makamına geçti. Daha sonra kurum amirleri ile vatandaşlarla makamında kabul ederek teşekkür eden kaymakam Yüze, “İnşallah hep beraber ilçemize daha yaşanılabilir güzel hizmetler sunacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen’de Husi saldırılarında 36 asker öldü
    1. Yemen’de Husi saldırılarında 36 asker..
    2. Ali Kuçik, Zonguldak Kömürspor’da
    3. Faiz riski yönetimi için yurt dışına..
    4. Kiraladıkları otomobili para karşılığı..
    5. İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri..
    6. Melikgazi’de salça günleri başlıyor
    7. Son dakika tatilciler için otobüs..
    8. Kulüpler Birliği’nde Fikret Orman..
    9. Madde bağımlısı cami bahçesinde sızdı,..
    10. BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı
    11. Güngören'de dolandırıcılık operasyonu
    12. Katar 2 yıl aradan sonra Ürdün'e..
    13. Aydın Büyükşehir Belediyesi iftar..
    14. Özlü’nün mahalle ziyaretleri devam..
    15. Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik..
    16. İBB'de işten çıkarmalar
    17. İtalya'dan STK gemisindeki kadın ve..
    18. Çetinkaya: "Bu yıl tamamlanmadan..
    19. Yol çalışmasında insana ait kafa tası..
    20. İskoç Muhafazakar Parti lideri..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı