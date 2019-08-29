Derecik Kaymakamı Yüce göreve başladı

Hakkari’nin Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığının 7 Ağustos 2019 tarihli 2019\268 sayılı atama kararnamesi ile Hakkari Derecik ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce, ilçeye geldi. Kaymakamlık binasının önünde bekleyen Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı, kurum amirleri, ilçe başkanları köy muhtarları ile vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Yüce, herkesle tek tek tokalaştı ve makamına geçti. Daha sonra kurum amirleri ile vatandaşlarla makamında kabul ederek teşekkür eden kaymakam Yüze, “İnşallah hep beraber ilçemize daha yaşanılabilir güzel hizmetler sunacağız” dedi.