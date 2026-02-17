  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu 'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı? Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz Türkiye için beka sorunu! Sultangazi'de dehşet anları İranlı yetkili açık açık söyledi! Hürmüz boğazında yeni tehlike CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti! Yapay zekâ endeksinde tırmanış sürüyor! Türkiye 10 basamak birden fırladı Davutoğlu: Geçim sıkıntısı çekiyorum! Eşim de çalışıyor geçinmekte zorlanıyoruz Başkan İbrahim Kalın tek tek açıkladı! MİT’ten Suriye’de müthiş hamleler
Yaşam Dere yatağında korkunç olay! Erkek cesedi bulundu
Yaşam

Dere yatağında korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Dere yatağında korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tarihi taş köprünün altındaki dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi.

 

Lüleburgaz Deresi'nin Eski Sanayi Sitesi mevkisindeki tarihi taş köprü altında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İncelemede, dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için halat sistemi kurdu. 1 saatlik çalışma ile ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Başiskele'de Şok: Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu
Başiskele'de Şok: Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu

Aktüel

Başiskele'de Şok: Dalgıç Kıyafetli Ceset Bulundu

Aydın’da korkunç olay: Sokakta cesetlerle karşılaştılar!
Aydın’da korkunç olay: Sokakta cesetlerle karşılaştılar!

Yerel

Aydın’da korkunç olay: Sokakta cesetlerle karşılaştılar!

Eyüpsultan'da yol kenarında ceset bulundu
Eyüpsultan'da yol kenarında ceset bulundu

Gündem

Eyüpsultan'da yol kenarında ceset bulundu

40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu
40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu

Aktüel

40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23