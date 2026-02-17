Dere yatağında korkunç olay! Erkek cesedi bulundu
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tarihi taş köprünün altındaki dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi.
Lüleburgaz Deresi'nin Eski Sanayi Sitesi mevkisindeki tarihi taş köprü altında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İncelemede, dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için halat sistemi kurdu. 1 saatlik çalışma ile ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.