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Yaşam Dere taştı köprü suda kayboldu
Yaşam

Dere taştı köprü suda kayboldu

Yeniakit Publisher
2023-12-09 19:10:00 -

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yoğun yağış sonrası köprü sular altında kalırken, grup köy yollarında heyelan meydana geldi.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, köprü sular altında kaldı. Sincik ilçesinde Taşkale, Subaşı, Pınarbaşı grup köy yolu üzerinde bulunan Taşkale Deresi şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere üzerindeki Subaşı Köprüsü sular altında kalırken, grup köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi ile Çelikhan ilçesi arasındaki grup köy yolu, Şahinbeyler üst grup yolu heyelan ve taş düşmesi, Yarpuzlu Şahintepe yolu kaya düşmesi ve Karaköse Surud yolu kaya düşmesi sonuca ulaşma kapandı.

İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarının açma çalışmaları devam ediyor.

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