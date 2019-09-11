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"Derbiyi kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz"

- Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş:- "(Adana Demirspor derbisi) Her maça olduğu gibi bu derbi maça da kazanmak için çıkacağız"- "İnşallah çok güzel ve Adana'ya yakışır bir derbi olacak"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
"Derbiyi kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz"


ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, pazar günü Adana Demirspor ile oynayacakları derbi maça ilişkin, "Her maça olduğu gibi bu derbi maça da kazanmak için çıkacağız." dedi.

Eriş, turuncu-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Osman Yereşen Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Pazar günü derbi maçta karşılaşacakları Adana Demirspor'un, bu müsabaka öncesinde teknik direktör değişikliğine gittiğini anımsatan Eriş, şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin mutsuzluğuyla mutlu olacak, kimsenin sorunlarıyla mutlu olacak karaktere sahip değiliz. Biz Adanaspor'uz, bizim farkımız var. Bu sene inanılmaz bir birlikteliğimiz, inanılmaz güzel bir ambiyansımız mevcut. Harika bir tablo var, kimse bizi ilgilendirmiyor. Hiç kimsenin sorunlarıyla veya mutluluklarıyla uğraşacak vaktimiz de yok. Biz takımımızı en iyi, en kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla da son derece kaliteli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Adanaspor'u hak ettiği yerlere hep beraber el ele gönül gönüle getireceğimizi düşünüyorum."


- "Kazanmak için çıkacağız"


Derbi maça ev sahibi statüsünde çıkacaklarını ve kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maça olduğu gibi bu derbi maça da kazanmak için çıkacağız. Bu derbiyi en çok yaşayan teknik adamlardan biriyim. Hem Adana Demirspor hem de Adanaspor camiasında yaşadım derbiyi. Belki de 1-2 hocamdan sonra bu derbiyi her iki tarafta en fazla yaşayan teknik adamlardan biri olduğumu düşünüyorum. O yüzden de ben o havayı, o atmosferi de Adanalıların müsabakaya nasıl baktığını da nasıl keyif aldığını, nasıl tartışmalar yaşadığını da ama futbolun güzelliği içinde yaşandığını da bilenlerdenim. Hatta ben yarı Adanaspor, yarı Adana Demirspor tribününün olduğu dönemde de teknik direktörlük yapanlardanım. Şimdi artık tribünlerde deplasman yüzde 5'ler durumuna dönüştü. Belki de futbol hayatımın en renkli, en keyifli derbilerini yaşadım. İnşallah çok güzel ve Adana'ya yakışır bir derbi olacak. Derbiyi kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz."


- "Takımlar şirketleşirse başarı gelir"


Levent Eriş, futbol takımlarında devamlılığın önemine değinerek, "Gönül şunu istiyor, devamlılık, sabır, birliktelik, sonrasında başarılı olmak. Başarılı olamazsa sonrasında tabii ki ilk fatura kesilen teknik adamdır. Bu işin doğasında bu vardır. Türkiye'de maalesef bu bir hayal, gerçek dışı şeyler. Türkiye'de istikrar diye bir şeyin olma ihtimali yok." diye konuştu.

Türk futbolunda bu anlamda birtakım değişiklikler gerçekleşirse futbolun da gelişeceğini aktaran Eriş, şunları kaydetti:

"Şu da bir gerçek, futbolda takım kurulurken, takım sadece teknik direktörlerin eline bırakılmamalı. Futbol takımı kurulurken, kendi kulübünün yapılanması için kurulan 'scout ekibinin' ve takım planlamasını yapan kişilerin, kulübün gerçek sahipleri olması gerekiyor. Çünkü biz teknik adamlar, yarın başarısızlıkta gönderilecek ilk kişiler olduğumuzdan dolayı da biraz daha bu konuda kulüpler takımlarına çok daha sahip çıkmalı. Kadro yapılanması da ellerinden asla bırakmamalı. Bizler teknik adam olarak şunu söylemeliyiz, 'biz bu oyun düzeniyle oynayacağız, bunu planlıyoruz ve bu oyuncularla olmasını düşünüyoruz'. Takdir hakkı tamamen başkanın ve yönetim kurulu ve o gün takım kurgusunu yapan kişilere ait. Bu anlamda biraz daha şirketleşmeye gidilirse çok daha başarılı günler takımlarımızı bekler."


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  1. Adana
  2. adanaspor
  3. derbi
  4. Futbol
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