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Spor Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan
Spor

Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan

Fenerbahçe'nin bugün Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 12:17:00 -
Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edcek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek.

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