Derbinin kazananı Fenerbahçe oldu

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Kerem Yılmaz

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Sottana 4, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Verameyenka 15, Esra Ural Topuz 9, Plum 13, Ayşe Cora 6, Pelin Bilgiç 1, Melisa Korkmaz, Merve Arı 5, Zeynep Şevval Gül

BEŞİKTAŞ: Mosby 8, Zellous 8, Esra Erden Atacan, Kübra İmren Siyahdemir 3, Radosavljevic 25, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 1, Gonca Karataş, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı

1'İNCİ PERİYOT: 23-11

İLK YARI: 38-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-35

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 79-45 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 27 Nisan Cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe mücadeleyi kazanması halinde yarı finale yükselecek.

Günün bir diğer maçında MersinBüyükşehir Belediyespor deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-75 yendi ve seride durumu 1-0'a getirdi.