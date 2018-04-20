Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...

Fenerbahçe için yarıda kalan derbinin faturası bir hayli ağır olacak. TFF, tatil edilen maçla ilgili kararını salı veya çarşamba açıklayacak. Ev sahibi F.Bahçe’nin 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi bekleniyor. Bu durumda Beşiktaş, Türkiye Kupası finaline yükselecek. 9 Mayıs’ta Diyarbakır’da oynanacak maçta Akhisar’ın rakibi olacak. F.Bahçe açısından tek kötü sonuç hükmen yenilgi değil. Sarı-Lacivertliler’e 4-5 maç saha kapama cezası verilmesi bekleniyor. Bu yaptırım ise ligde değil, kupada uygulanacak.

FUTBOLCULAR DA YANDI

Aynı zamanda derbide kavgaya karışan, küfür ettiği gözlemci raporlarına yazılan bütün futbolcular da ceza alacak. Gözlemci, F.Bahçeli ve Beşiktaşlı hangi isimleri raporuna yazdıysa bu oyunculara da hem para hem de maçlardan men çıkacak. F.Bahçe’ye en üst sınırdan para cezası verilecek. Burada Beşiktaş’a da maddi yaptırım uygulanabilir. Ama rakamlar arasında büyük fark bulunacak. TFF geç saatlerde yaptığı açıklamada, Güneş’e geçmiş olsun dilerken, maçla ilgili kararın haftaya verileceğini belirtti.

Kaynak:Akşam