Derbiden şok görüntüler! Tolga güvenlik görevlisine yumruk atmış
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde olayların odak noktasındaki isimlerden biri olan Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'in güvenlik görevlisine yumruk atmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.20 Nisan 2018 Cuma 14:17
Soyunma odasına giden koridorlarda yaşanan arbede sonrası gerginlik büyüdü. Bu sırada Beşiktaşlı isimlerle stattaki görevliler arasında sürtüşme yaşandı. Sürtüşme esnasında tribünlerle de diyaloğa giren Tolga Zengin'in bir güvenlik görevlisini yakasından tutarak vurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Bu anlarda Tolga'nın etrafındaki kişilerin olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
"ANNEME KÜFRETTİLER" DEMİŞTİ
Tolga Zengin, maç sonrası "Anneme küfrettiler, en sonunda dayanamadım." ifadelerini kullanmıştı.
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