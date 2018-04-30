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Derbi sonrası nefesler tutuldu! İşte şampiyonu belirleyecek maçlar

Şampiyonluk mücadelesinin kritik maçında lider Galatasaray, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenerek son 3 haftaya zirvede girdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:02
Derbi sonrası nefesler tutuldu! İşte şampiyonu belirleyecek maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşma konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, lider girdiği haftada zirvedeki yerini korudu.

Şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle:
 
Galatasaray (66)
 
Akhisarspor (D)
Yeni Malatyaspor (E)
Göztepe (D)
 
Başakşehir: (65)
 
Sivasspor (E)
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa (E)
 
Fenerbahçe (63)
 
Bursaspor (E)
Karabükspor (D)
Konyaspor (E)
 
Beşiktaş: (62)
 
Kayserispor (E)
Osmanlıspor (D)
Sivasspor (E)

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:02
  1. Karabük
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Beşiktaş
  9. Galatasaray
  10. Fenerbahçe
  11. Medipol Başakşehir

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