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Spor Derbi sonrası Mesut Özil’den flaş açıklama
Spor

Derbi sonrası Mesut Özil’den flaş açıklama

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Mesut Özil, mağlubiyet sonrası bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:46:00 -
Derbi sonrası Mesut Özil’den flaş açıklama

Fenerbahçe - Galatasaray maçının 63. dakikasında oyuna giren Türk asıllı Alman yıldız, Ozan Tufan'ın attığı ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde asist yapmıştı.

Mesut Özil, derbiyle ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak... Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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