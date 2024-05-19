Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe, maç öncesi Galatasaray tribünlerinde açılan 'Hababam Sınıfı' koreografisine cevap verdi.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibini Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarıda attığı tek golle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe, maç öncesi Galatasaray tribünlerinde 'Hababam Sınıfı' pankartı açarak gönderme yapan sarı-kırmızılılara önce 'Hababam Güm Güm' paylaşımı yaparak yanıt verdi.
Sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fenerbahçe, X hesabının kapak fotoğrafını Hababam Sınıfı'ndan bir fotoğraf ile güncellerken, fotoğrafta maçın skoru da detay olarak eklendi.
Spor
Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...
Spor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başlamadan saha karıştı! İki takımın oyuncuları birbirine girdi!