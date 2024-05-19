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Spor Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
Spor

Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Yeniakit Publisher
2024-05-19 22:25:00 -
Derbi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe, maç öncesi Galatasaray tribünlerinde açılan 'Hababam Sınıfı' koreografisine cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibini Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarıda attığı tek golle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, maç öncesi Galatasaray tribünlerinde 'Hababam Sınıfı' pankartı açarak gönderme yapan sarı-kırmızılılara önce 'Hababam Güm Güm' paylaşımı yaparak yanıt verdi.

Sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha yaptı.
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Fenerbahçe, X hesabının kapak fotoğrafını Hababam Sınıfı'ndan bir fotoğraf ile güncellerken, fotoğrafta maçın skoru da detay olarak eklendi.

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