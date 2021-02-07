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Spor Derbi sonrası Fatih Terim açıkladı! Olay görüntüler ortaya çıktı
Spor

Derbi sonrası Fatih Terim açıkladı! Olay görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kim hangi küfürleri etmiş hepsini tespit ettik, hepsi görüntüleriyle mevcut" dedi. Terim'in bahsettiği görüntüler de ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 10:48:00 -
Derbi sonrası Fatih Terim açıkladı! Olay görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde tribünlerden yoğun bir şekilde kendilerine küfür edildiğini söyledi. Duruma tepki gösteren deneyimli teknik adam, TFF'ye eleştiri oklarını da yöneltti.

"TFF'den yardımcı oluyorlar"

Terim şöyle konuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor."

"Avukatlarım gereğini yapacak"

Terim, tribünden edilen küfürler hakkında sert açıklamalarını basın toplantısında da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik. Yarın sabah (bugün) itibarıyla avukatlarım gereğini yapacak. Orada ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynamak? Hepsi görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Orada herkes kabadayıdır" dedi.

Derbiye aşılarını olan 150 sağlık çalışanı alındı. Ancak maç öncesinde Galatasaray'ın sahaya çıkması ile birlikte başlayan küfürler ve sonrasında şarkıların küfürler eklenerek söylenmesi gündeme damga vurdu.

Toplu halde edilen küfürlerden dolayı Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet duruma tepki gösterdi. Akreditasyonları yapılan sağlık çalışanlarının yanı sıra stattaki localarda da taraftar yoğunluğu olduğu görülürken sarı-kırmızılı idareciler duruma tepki gösterdi.

Protokol tribününün üzerinde bulunan alanda yoğunlaşan taraftarlar zaman zaman toplu tezahüratlar da yaptı.

Bir taraftarın Fatih Terim ve ekibine yönelik hareketleri kameralara yakalanırken bu kişi daha sonra da Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Sabah

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