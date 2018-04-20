Derbi saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D ifadesinde cisim fırlattığını kabul ederek olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. ‘Kimseye zarar vermek istememiştim, gerginlikten bir anda oldu’ diyerek kendini savundu. S.D’nin tehdit ve hakaret suçlarından kaydının olduğu belirlendi.