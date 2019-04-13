Derbi öncesi Alex sürprizi! Takımla birlikte katılacak

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için Ersun Yanal özel videolar hazırlattı. Bunun yanında Alex de Souza da takımı motive etmek için kampa katılacak.

Hafta sonunda Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'a 19 yılda 23 maçta, Galatasaray'a 20 yılda 23 maçta ve Beşiktaş'a da 14 yılda 17 maçta yenilmiyor. Hafta sonunda oyanancak derbi öncesinde teknik direktör Ersun Yanal bu psikolojik üstünlüğü avantaja çevirmeye çalışıyor. Eski yıllarda oynanan derbilerin koreografilerini, maç sonunda hem oyuncuların hem de taraftarların yaşadığı sevinçlerin videolarını gösteriyor. Derbi galibiyetini bu sezon kendilerini hiç yalnız bırakmayan taraftarlara borçlu olduklarını anlatıyor.

Alex De Souza, takımla kampa girecek

Derbi öncesinde İstanbul'a gelen Alex De Souza, Cumartesi akşamı takımla birlikte olacak. Başkan Ali Koç'la beraber takımın kampına katılacak olacak Fenerbahçe efsanesi, Galatasaray derbilerinde yaşadıklarını paylaşacak. Fenerbahçeli oyunculara moral desteği verecek.