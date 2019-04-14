Derbi maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, rakipleri karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen bir puan almayı başardıklarını söyledi.

Dirar, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, zor bir yıl geçirdiklerini belirterek, "Belki de zor yılın en özel maçına çıktık. Bu kulübün imajını doğru şekilde yansıtmak istiyorduk. Taraftarlarımıza kendimizi affettirme maçı olacaktı ama 10 kişiyle işler bizim için zordu. Birlikteliğimiz iyiydi. 10 kişi oynadığımızı değerlendirirsek iyi bir skor olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maçın ardından saha kenarında kendileriyle yaptığı konuşmayla ilgili soruyu yanıtlayan Dirar, "Bizi tebrik etti. Kolay maç değildi, bununla ilgili şeyler söyledi. 10 kişi iyi savaştık, saha içinde her şeyimizi verdik. Taraftarlarımızla gurur duyuyorum, bizi çok iyi şekilde desteklediler, çok yardımcı oldular, tamamen arkamızdaydılar. Bugün daha büyük destek gördük." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü kaydeden Eljif Elmas ise derbide oynamanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Bu duyguyu ilk kez yaşadım. Gol attığım için mutluyum. Serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyum. İnşallah uzun yıllar böyle devam eder." dedi.

Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları ve teknik heyeti Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde coşkulu bir şekilde karşıladı. Taraftarlar, meşaleler yakarak tezahürat yaptı.















