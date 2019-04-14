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Derbi maçın ardından

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:"Bu kadar çabamıza ve emeğimize yazıktır"

14 Nisan 2019 Pazar 22:53
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gösterdikleri çaba ve emeğin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Martin Linnes'e yapılan hareket yüzde bin kırmızı kart. Bunu milyonlarca insan söylüyor. Fenerbahçe'nin golünden önce Feghouli'ye yapılan hareket yüzde yüz faul. Ne hikmetse bir türlü faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor ama netice alınamıyor. Bu kadar çabamıza ve emeğimize yazıktır." ifadelerini kullandı.

Hakemler tarafından haklarının yendiğini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Saygımızdan sustuk, hiçbir zaman bir şey yapmadık. Herkese saygı gösterdik ama bugün olanları gördük. Bir pozisyonda hakem ilk önce kırmızı kart çıkartmak istiyor sonra vazgeçiyor, sonra sarı kart çıkarıyor. Çıkarttıktan sonra var ile konuşup kırmızı karta çeviriyor. Arkadaşlar nasıl devam edeceğiz? Eğer bir takım şampiyon olabilecekse açık açık çıksın ilan etsinler. Herkeste boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık günah değil mi? Bir faul var, ayağa basma var ve VAR ile konuşup faulü veremiyorsunuz."

Abdurrahim Albayrak, söylenecek çok şey olduğunu ve Türk futbol markası adına üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 22:53
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