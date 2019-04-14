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Derbi maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Belki de Galatasaray'ın yakalayacağı avantajı engelleyerek şampiyonluktan ettik"- "Geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğünü kırmak oldukça zor"

14 Nisan 2019 Pazar 22:45
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları derbide armaları için mücadele ettiklerini belirterek, "Belki de Galatasaray'ın yakalayacağı avantajı engelleyerek şampiyonluktan ettik." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, zorluk derecesi yüksek olan bir derbi oynadıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Bu maçlar forma, arma maçıdır bizim için. Arma ve forma mücadelesinde her isteyen takımın buradan puan alması zordur. Bir kez daha bugün bunu ortaya koyduk. Belki de Galatasaray'ın yakalayacağı avantajı engelleyerek şampiyonluktan ettik. Oyuncularım bugün arma ve forma maçını başarıyla tamamladı."

Hakemlerle ilgili sorular üzerine Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"Futbol hatalar oyunudur. Hakemler de hata yapıyor. Canımızın yandığı ve üzüldüğümüz maçlar da var. Bu hatalar ve problemler yüzünden federasyon büyük bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bunun bedelini ödeyenlerin başında biz geldik. Doğru yönetim için tespit yaptık. Umarım en kısa sürede hakemlerimiz toparlanır."

Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesinin doğru karar olduğunu belirten Yanal, "Biz hakemlerin yönetilmesinden şikayetçiydik. Televizyona bakıp karar vermek kolay. VAR'a gidilen koşullar açık ve net. VAR'ı çok iyi anlamak lazım. VAR'a her pozisyonda gidilmez. Bugün biz de birçok pozisyonu burada tartışabiliriz. Bugünkü maçta oyuncumuzun atıldığı pozisyonda hakem doğru karar verdi. Mehmet Topal'ın sarı kart gördüğü pozisyonda, Mehmet adama dokunmadığını söylüyor. O zaman Mehmet Topal'ın oyundan atılması gerektiğini konuşamayız. Eljif Elmas'ın hareketine faul verilen pozisyonda faul yok. Berabere kaldığımız için mutlu olduğumuzu kimse sanmasın. Biz Fenerbahçe'yiz ve galibiyeti isteriz." şeklinde konuştu.


- "Geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz"


Ersun Yanal, Galatasaray karşısında Kadıköy'de yaklaşık 20 yıldır maç kaybetmeme serisini devam ettirdikleri için mutlu olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye'de derbiye büyüklük katan takımlar. Rekabetin sıralamadaki yeri yok, derbi olunca şartlar ve koşullar çok farklı. Derbinin kalitesini herkese yaşatmak bizim büyük bir arzumuzdu. Fenerbahçe'nin bayramıdır bu maçlar, özel maçlardır. Onlar için de geçerli. Biz bunun duygusuyla sahada tutunmaya, koşmaya çalıştık. Galip gelemedik, çok üzgünüz. Galip gelsek daha farklı duygulara sahip olacaktık. Geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğünü kırmak oldukça zor."

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 22:45
  1. derbi
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  5. SÜPERLİG

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