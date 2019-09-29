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Derbi maçı sonrası cinayet!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

29 Eylül 2019 Pazar 14:20
Derbi maçı sonrası cinayet!

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı.

L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı. L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polise teslim oldu

Olay yerinden kaçan R.P. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. L.T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:20
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Adli Tıp Kurumu Morgu
  4. İhbar
  5. İstanbul
  6. Zeytinburnu

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