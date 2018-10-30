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Derbi biletleri satışa çıktı! İşte fiyatları

Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı.

30 Ekim 2018 Salı 14:54
Derbi biletleri satışa çıktı! İşte fiyatları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 1: 1000 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 3 ve 4: 800 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 12 Misafir: 150 lira

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:54
  1. Galatasaray Fenerbahçe
  2. derbi biletleri

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