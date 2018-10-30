Derbi biletleri satışa çıktı! İşte fiyatları
Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı.30 Ekim 2018 Salı 14:54
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 1000 lira
Kategori 2: 900 lira
Kategori 3 ve 4: 800 lira
Kategori 5: 750 lira
Kategori 6: 600 lira
Kategori 7: 400 lira
Kategori 8: 300 lira
Kategori 9: 250 lira
Kategori 10: 175 lira
Kategori 11: 150 lira
Kategori 12 Misafir: 150 lira
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