0553 313 94 23

Depresyonla mücadele eden bir kişiye nasıl yaklaşmak gerekir?

Depresyonla mücadele eden bir yakınınız varsa; size de fazlasıyla görev düşüyor. İşte, depresyonda olan kişilere nasıl yaklaşmamız gerektiğinin yol haritası…

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:43
Depresyonla mücadele eden bir kişiye nasıl yaklaşmak gerekir?

Depresyon zihinsel bir hastalıktır. Bu rahatsızlık kişinin davranışlarından, düşünce yapısına kadar pek çok şeyi etkileyebilir. Depresyon sorunuyla boğuşan bir kişi için doğru tedavi ne kadar önemliyse; etrafındakilerin ona karşı tutumları da son derece kıymetlidir. Etrafınızda depresyonla boğuşan birileri varsa onların sağlıklarına kavuşmaları için sizlere de fazlasıyla görev düşüyor. Peki, depresyonla mücadele eden kişilere nasıl davranmalıyız?

Şefkat gösterin

Depresyon kişinin tüm yaşantısını etkileyebilir. Farklı bir psikolojiye giren bu kişilerin söylediği her şeye alınmamak çok önemli. Öfkenize yenik düşüp onlarla inatlaşmak yerine sevdiğiniz bu insanlara şefkat göstermeniz son derece önemli. Depresyon nedeniyle tedavi olmayan bir yakınınız varsa onunla sohbet edip, bir uzmanla görüşmesi gerektiğini ifade edin. Unutmayın, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Onları anlayın

Depresyonda olan bir kişinin sergilediği davranışları onaylamıyor olabilirsiniz. Ancak söz konusu kişinin her hareketini, her sözünü eleştirmeniz onun sağlığı için doğru olmayacaktır. Yaşadığı zorlu süreçle baş etmesi gerçekten güç. Bu nedenle elinizden geldiğince onlara destek olun. Kendinizi onun yerine koyun ve tepkileriniz konusunda kendinizi frenleyin.

Sabır sabır...

Büyüklerin söylediği gibi sabır en önemli erdemdir. Depresyondan kurtulmak uzun zaman alabilir. Bu dönemde sevdiğiniz kişi bu rahatsızlıkla mücadele ederken siz de sabretmeyi öğrenmelisiniz. Daha önce belirttiğimiz gibi sizin aşırı tepkileriniz onun iyileşmesinin önüne set çeker. Siz ne kadar sakin ne kadar sabırlı davranırsanız değer verdiğiniz kişi de o kadar hızlı iyileşecektir.

Vakit ayırın

Depresyonun en önemli sebeplerinden biri monotonluk olarak gösterilir. Sevdiğiniz insanın böylesi zorlu bir süreçte sizin desteğiniz kadar ona ayıracağınız kaliteli zamana da ihtiyacı vardır. Depresyonla mücadele eden kişiyle sinemaya, maça ya da sahil kenarını gidin. Önemli olan onu kendi halinde yapayalnız bırakmamak. Hava değişimi iyi gelir sözünü uygulayıp bu zorlu süreçte yakınınızın içinde bulunduğu ortamları değiştirmesine vesile olun.

Tedavi önemli

Depresyonda olan bir kişi için sevdiklerinin varlığı ne kadar önemliyse; alacağı tedavi de o kadar kıymetlidir. Yani siz depresyon belirtileri gösteren yakınınızla ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin asla bir uzman kadar ona yardımcı olamazsınız. Bu nedenle asla tedavi aşamasını atlamayın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan Bardakçılar menfez çalışmaları tamamlandı
    1. Çan Bardakçılar menfez çalışmaları..
    2. Modalife’dan 1 günde teslim fırsatı!
    3. Altun: “Mesleklerle ilgili en doğru..
    4. Hastaneye hasta ziyaretine giderken..
    5. Dışişleri Bakanı..
    6. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    7. Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın adı..
    8. (Özel) Böbreğinde unutulan katater..
    9. Eğitimde liyakat çağrısı
    10. Kulisleri sallayan gelişme! Yeni..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim de..
    12. Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme..
    13. Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
    14. Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı..
    15. Bakan açıkladı: "Tavukları kesime..
    16. Faizde büyük indirim bekleniyor
    17. Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile..
    18. 3 malzemeli pratik kurabiye
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35..
    20. "Uluslar arasında köprü olmaya devam..
    21. Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş..
    22. Siirt’te açılan yüzme kursları..
    23. Suça karışan Suriyeliler sınır dışı..
    24. Türkiye'nin ilk 'yapay zeka..
    25. Aman dikkat! Saç kurutma makinesi..
    26. Yeşilyurt Belediyespor’da Palandöken..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize..
    28. Ergene Belediyesi mobil uygulama ile..
    29. Kıtalar arasında engel tanımadılar
    30. 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..