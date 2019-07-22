Depresyonla mücadele eden bir kişiye nasıl yaklaşmak gerekir?

Depresyon zihinsel bir hastalıktır. Bu rahatsızlık kişinin davranışlarından, düşünce yapısına kadar pek çok şeyi etkileyebilir. Depresyon sorunuyla boğuşan bir kişi için doğru tedavi ne kadar önemliyse; etrafındakilerin ona karşı tutumları da son derece kıymetlidir. Etrafınızda depresyonla boğuşan birileri varsa onların sağlıklarına kavuşmaları için sizlere de fazlasıyla görev düşüyor. Peki, depresyonla mücadele eden kişilere nasıl davranmalıyız?

Şefkat gösterin

Depresyon kişinin tüm yaşantısını etkileyebilir. Farklı bir psikolojiye giren bu kişilerin söylediği her şeye alınmamak çok önemli. Öfkenize yenik düşüp onlarla inatlaşmak yerine sevdiğiniz bu insanlara şefkat göstermeniz son derece önemli. Depresyon nedeniyle tedavi olmayan bir yakınınız varsa onunla sohbet edip, bir uzmanla görüşmesi gerektiğini ifade edin. Unutmayın, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Onları anlayın

Depresyonda olan bir kişinin sergilediği davranışları onaylamıyor olabilirsiniz. Ancak söz konusu kişinin her hareketini, her sözünü eleştirmeniz onun sağlığı için doğru olmayacaktır. Yaşadığı zorlu süreçle baş etmesi gerçekten güç. Bu nedenle elinizden geldiğince onlara destek olun. Kendinizi onun yerine koyun ve tepkileriniz konusunda kendinizi frenleyin.

Sabır sabır...

Büyüklerin söylediği gibi sabır en önemli erdemdir. Depresyondan kurtulmak uzun zaman alabilir. Bu dönemde sevdiğiniz kişi bu rahatsızlıkla mücadele ederken siz de sabretmeyi öğrenmelisiniz. Daha önce belirttiğimiz gibi sizin aşırı tepkileriniz onun iyileşmesinin önüne set çeker. Siz ne kadar sakin ne kadar sabırlı davranırsanız değer verdiğiniz kişi de o kadar hızlı iyileşecektir.

Vakit ayırın

Depresyonun en önemli sebeplerinden biri monotonluk olarak gösterilir. Sevdiğiniz insanın böylesi zorlu bir süreçte sizin desteğiniz kadar ona ayıracağınız kaliteli zamana da ihtiyacı vardır. Depresyonla mücadele eden kişiyle sinemaya, maça ya da sahil kenarını gidin. Önemli olan onu kendi halinde yapayalnız bırakmamak. Hava değişimi iyi gelir sözünü uygulayıp bu zorlu süreçte yakınınızın içinde bulunduğu ortamları değiştirmesine vesile olun.

Tedavi önemli

Depresyonda olan bir kişi için sevdiklerinin varlığı ne kadar önemliyse; alacağı tedavi de o kadar kıymetlidir. Yani siz depresyon belirtileri gösteren yakınınızla ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin asla bir uzman kadar ona yardımcı olamazsınız. Bu nedenle asla tedavi aşamasını atlamayın.