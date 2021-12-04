Depresyona ne iyi gelir?

Depresyon tedavisi uzman tarafından yapılmalıdır. Bunu yanı sıra depresyona iyi gelecek tedavide ilerlemeyi sağlayacak birçok şey vardır. Bunlar hem yaşam tarzı hem de beslenme ile ilgili hususlardır. Çevresel stres etkenleri, hayat olayları, aile içi şiddet, travmalar, sevilen kişilerin kaybedilmesi tetikleyici olabilirken boşanma, ayrılık, yaşlılık, işten ayrılma, emeklilik gibi hayat dönemi olayları da majör depresyona neden olabilmektedir.

Depresyonla mücadelede en etkili yöntemlerden biri günlük yürüyüş yapmaktır. Düzenli aralıklarla spor yapmak da vücut direncini arttırdığı gibi ruh sağlığına da iyi geliyor. Depresyondan çıkmak isteyenler sanatsal etkinliklere katılabilir ve yeni hobiler edinebilir.

Depresyona İyi Gelen Besinler:

Tahıllar

Ispanak

Fıstık Ezmesi,

Biftek

Ayçiçeği

Patates

Muz

Nohut

Yumurta

Peynir

Süt

Ceviz

Zerdeçal

Yeşil yapraklı sebzeler

Papatya çayı

Bitter çikolata

Hamilelikte depresyon için ne yapılmalı?

Hamilelik depresyonunun geçebilmesi için en etkili yöntem psikoterapidir. Depresyon şikayetlerinde anne adayları gerekli tetkiklerden geçtikten sonra depresyon tanısı konur. Bunun ardından çoğunlukla psikoterapiye başlanır.

Majör depresyon nedir, Belirtileri nelerdir?

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.

Majör depresyon belirtileri nedir?

İlgi kayıpları hariç uzun sayılamayacak sürelerde meydana gelmiş vücut ağırlığı değişimleri (kilo kaybı, iştahsızlık ya da çok yeme), halsizlik ya da enerji kaybı, uyku alışkanlığında değişme (uykusuzluk ya da çok uyuma, uyku kalitesinde ve sürekliliğinde azalma), suçluluk duyguları ya da değersizlik, yoğunlaşamama.