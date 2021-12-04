  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Depresyona ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Depresyona ne iyi gelir?

En yaygın görülen depresyon türlerinin başında mevsimsel duygu durum bozukluğu ve doğum sonrası depresyon gelir.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 21:00:00 - 2021-12-04 21:13:44
Depresyona ne iyi gelir?

Depresyon tedavisi uzman tarafından yapılmalıdır. Bunu yanı sıra depresyona iyi gelecek tedavide ilerlemeyi sağlayacak birçok şey vardır. Bunlar hem yaşam tarzı hem de beslenme ile ilgili hususlardır. Çevresel stres etkenleri, hayat olayları, aile içi şiddet, travmalar, sevilen kişilerin kaybedilmesi tetikleyici olabilirken boşanma, ayrılık, yaşlılık, işten ayrılma, emeklilik gibi hayat dönemi olayları da majör depresyona neden olabilmektedir.

Depresyonla mücadelede en etkili yöntemlerden biri günlük yürüyüş yapmaktır. Düzenli aralıklarla spor yapmak da vücut direncini arttırdığı gibi ruh sağlığına da iyi geliyor. Depresyondan çıkmak isteyenler sanatsal etkinliklere katılabilir ve yeni hobiler edinebilir.

Depresyona İyi Gelen Besinler:

  • Tahıllar
  • Ispanak
  • Fıstık Ezmesi,
  • Biftek
  • Ayçiçeği
  • Patates
  • Muz
  • Nohut
  • Yumurta
  • Peynir
  • Süt
  • Ceviz
  • Zerdeçal
  • Yeşil yapraklı sebzeler 
  • Papatya çayı
  • Bitter çikolata

Hamilelikte depresyon için ne yapılmalı?

Hamilelik depresyonunun geçebilmesi için en etkili yöntem psikoterapidir. Depresyon şikayetlerinde anne adayları gerekli tetkiklerden geçtikten sonra depresyon tanısı konur. Bunun ardından çoğunlukla psikoterapiye başlanır.

Majör depresyon nedir, Belirtileri nelerdir?

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.

Majör depresyon belirtileri nedir?

İlgi kayıpları hariç uzun sayılamayacak sürelerde meydana gelmiş vücut ağırlığı değişimleri (kilo kaybı, iştahsızlık ya da çok yeme), halsizlik ya da enerji kaybı, uyku alışkanlığında değişme (uykusuzluk ya da çok uyuma, uyku kalitesinde ve sürekliliğinde azalma), suçluluk duyguları ya da değersizlik, yoğunlaşamama.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Demirtaş'ın talimatıyla mitinge giden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
Gündem

Demirtaş'ın talimatıyla mitinge giden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!

Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla mitinglere başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de şok yaşadı. HDP, İyi Parti, TİP ve tüm bileşenlerin des..
Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor
Gündem

Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor

"Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim ..
Numan Kurtulmuş Sakarya'da konuştu! Heyecanlandıran asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Numan Kurtulmuş Sakarya'da konuştu! Heyecanlandıran asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek 'çok güçlü bir asgari ücretin açıklanacağını' söyled..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay