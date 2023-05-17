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Gündem Depremzedelere yönelik hakaret içerikli video çekmişti! O kadın hakkında karar
Gündem

Depremzedelere yönelik hakaret içerikli video çekmişti! O kadın hakkında karar

Yeniakit Publisher
2023-05-17 16:12:00 -

14 Mayıs seçimlerinin ardından kullandıkları oylardan dolayı deprem bölgesindeki depremzedeleri hedef alarak çektiği videoyu ‘Tiktok’ uygulamasında paylaştığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları kaydederek ‘Tiktok’ isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan A.D.D. isimli kadın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.D.D. isimli kadın şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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